Filoso comentario de Cinthia Fernández sobre las ganas de ser mamá de Nicole Neumann con Urcera: "Justo Mica está embarazada"

Maite Peñoñori contó en LAM que Nicole Neumann habría iniciado un tratamiento de fertilidad para volver a ser mamá, esta vez junto a José Manuel Urcera, y Cinthia Fernández lanzó un filoso comentario.

"Estuvieron el 23 de noviembre en una clínica. Ella quiere ser mamá y él quiere ser papá, e iniciaron el tratamiento", dijo Maite, con datos en su poder.

Atenta al desarrollo de su compañera, Cinthia expresó: "Es raro el tiempo... Justo Mica (Vicionte) está embarazada".

"Me parece raro el tiempo... Cada una es libre de ser mamá cuando quiera. Los felicito. Hacen linda pareja, pero se conocen hace poco". G-plus

"Es una casualidad, me imagino", retrucó Ángel de Brito, y Fernández fue por más: "Una causalidad. Me parece que no sé si es el momento. Cada una es libre de ser mamá cuando quiera. Los felicito. Hacen linda pareja, pero se conocen hace poco".

MICA VICICONTE CONFIRMÓ EN MASTERCHEF CELEBRITY QUE ESTÁ EMBARAZADA

Pese a que la dulce espera venía circulando en los medios, el mes pasado, Mica Viciconte confirmó en MasterChef Celebrity, programa en el que está participando, que espera un niño con Fabián Cubero.

"Es una linda noticia. Estoy embarazada", dijo Mica, sin contener las lágrimas y sorprendiendo a sus compañeros.

"Estoy de casi cuatro meses, un montón. Sé el sexo, sé el nombre, todo. Es un nene. Fabián deseaba el nene a morir, y yo quería nena; obvio que está todo bien. Pero fue nene así que se va a llamar Luca Cubero", agregó la futura mamá.