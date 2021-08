Filoso comentario de Ángel de Brito sobre las supuestas visitas a la Quinta de Olivos en pandemia: "Militaban la cuarentena y estaban ahí"

Esta semana, la Quinta de Olivos fue puesta en la mira tras la vitalización en las redes sociales de un listado de nombres que registra los ingresos y egresos a la Residencia Presidencial desde la asunción de Alberto Fernández y las personalidades que figuran en el documento encendieron la polémica.

En el listado se detalla la visita de funcionarios políticos, de seguridad, de salud y personalidades del mundo del modelaje como la actuación. Uno de los primeros nombres que circuló fue el de la exmodelo Sofía Pacchi. Sin embargo, el jueves por la noche, surgieron más rumores sobre quienes habrían visitado la Quinta de Olivos en marzo del 2020, en plena pandemia de coronavirus y rigiendo la cuarentena estricta.

No ajeno a la polémica, Ángel de Brito disparó en la red social: "Yo no fui a la Quinta. Buen viernes". Luego opinó más filoso en LAM: "Nosotros no estuvimos en la Quinta de Olivos, lo voy aclarando porque siguen apareciendo listas con nombres, con famosos. Fuimos cuando estaba Macri y nos dio un café podrido, hace 200 años. Ni una foto hicimos. No estábamos en pandemia".

"NOSOTROS NO ESTUVIMOS EN LA QUINTA DE OLIVOS, LO VOY ACLARANDO PORQUE SIGUEN APARECIENDO LISTAS CON NOMBRES, CON FAMOSOS. FUIMOS CUANDO ESTABA MACRI. NO ESTÁBAMOS EN PANDEMIA... MILITABAN LA CUARENTA Y DESPUÉS ESTABA AHÍ BOLUDeando". G-plus

Recogiendo el guante indignada, Yanina Latorre agregó: "Esa fue una reunión que se hizo pública, no era un horror en pandemia. El peluquero de Fabiola (Yañez) fue 48 veces cuando uno no podía ir a la peluquería y estaba con las raíces. Es un horror lo que hicieron. Encima, le gente que los defienden te putea. Pero eso es un documento público. Nosotros pagamos los impuestos. Esa casa la mantenemos nosotros. Tenemos que saber lo que pasa ahí adentro. Cuando elegís ser Presidente y que te banquemos nosotros, tenés que mostrar todo lo que hacés".

Cerrando el escandaloso tema, Ángel de Brito señaló: "Además militaban la cuarentena y después estaba ahí boludeando".