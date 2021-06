Filoso análisis de Ángel de Brito sobre la buena onda entre Pampita, Benjamín Vicuña y China Suárez: "Que no nos vendan Disney"

El Día del Padre puso en el ojo de la tormenta mediática a China Suárez y Benjamín Vicuña tras sus raros movimientos en las redes sociales.

Primero ella subió una seguidilla de fotos del actor, junto a sus hijos, Magnolia y Amancio, con una tierna declaración de amor. Luego él publicó una profunda reflexión sobre el rol paterno en Instagram, con una postal ilustrando sus palabras que incluían a dos de los hijos que tuvo con Pampita.

Misteriosamente, pocos minutos después, Vicuña eliminó el posteo y la China borró varias de las historias que le había dedicado a Benjamín en su día.

Analizando el cruce virtual, Ángel de Brito puso en duda la buena relación que últimamente blanquearon ante los medios Suárez, Vicuña y Pampita, pero corrió de este reciente conflicto a Carolina.

"Que están en muy buena relación Pampita y Benjamín, eso lo sé. Pero yo no me creo el cuento de que todos se lleven tan bien, que todo sea tan armonioso, que no nos vendan Disney", disparó el conductor de LAM.

Acto seguido, puntualizó en la acción de Benjamín Vicuña de eliminar su íntima reflexión sobre el rol paterno: "En este caso, yo no creo para nada que lo haya mandado a borrar Pampita, me cierra más que haya sido un pedido de la China por dejar afuera sus hijos, y es lógico que la China se enoje".