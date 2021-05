Filosa respuesta de Ulises Bueno a Barby Silenzi luego de que tildara su relación de "tóxica": "El Polaco fue un gran amigo de mis grandes noches"

Súper sincera y sin filtro, cuando a Barby Silenzi le contaron que la novia de Ulises Bueno le manejaría las redes sociales luego de enterarse que otras mujeres le mandaban mensajes, tildó a su incipiente relación de "tóxica".

Lejos de quedarse en el molde, Ulises le respondió con ironía y se refirió a sus noches con El Polaco. "A mí me encanta lo tóxico, estuve intoxicado mucho tiempo de mi vida, pero bueno... El Polaco fue un gran amigo de mis grandes noches”, expresó en La previa de La Academia (Ciudad Magazine). "Es amigo", aclaró, rápidamente.

Por su parte, Rocío Pardo, la novia de Ulises, remarcó que ella no le maneja las redes sociales. "No, ¿cómo le voy a manejar el Instagram? Lo que sí lo ayudo a subir alguna foto o alguna historia porque es de madera con la tecnología. No le manejo la cuenta, sí lo ayudo a que esté más en contacto con sus fans pero por una cuestión de que es muy colgado, pero él tiene su teléfono que lo usa una vez cada cinco días y yo tengo el mío”, sentenció, sin vueltas.

¿Recibirá respuesta?