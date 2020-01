Filosa respuesta de Mónica Farro, tras que Sol Pérez afirmara que entró a la obra por un escandaloso motivo sexual

En medio de su guerra con Mónica Farro, Sol Pérez lanzó una escandalosa declaración. “Yo no cobro el sueldo gracias a las que ella se chup... Yo cobro un sueldo porque vengo a laburar todos los días, como cobra el sueldo todo el elenco. Y no es por las que ella chu…", disparó la modelo en Involucrados. Además, en Intrusos reveló cuál fue la imagen en el chat de WhatsApp de la obra que detonó la polémica.

“Si a mí me llega información de cosas que hizo esta mujer antes, me imagino que a ustedes también. Ya sabemos las cosas que hizo y cómo se maneja. Yo no quiero quilombo mediático. Yo quiero ir a laburar como todos los días de mi vida", agregó Sol, indignada. Y la respuesta no se hizo esperar...

Farro recurrió a su cuenta de Instagram para responder con un filoso mensaje. “¿Jajajaja besitos a todos.... pregunta: ¿¿¿quién chuparía pi.... para pagar sueldos de otros??? ¿No sería más lógico que lo haga para mí? Jajajaja, qué boluda que soy, en vez de estar en París, estoy acá pagando sueldos, jajaja”, escribió la vedette uruguaya en su perfil.

Al ver su posteo, su amiga Oriana Junco le brindó su apoyo incondicional “Los fosforitos del momento se apagan amiga. Vos sos una ARTISTA y lo demostrás con tu PROFESIONALISMO”, le comentó.