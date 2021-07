Filosa respuesta de Fabián Gianola luego de que Nicolás Scarpino afirmara que no volvería a trabajar con él: "Es mutuo"

Súper sincero, Nicolás Scarpino contó en diálogo con El show del espectáculo que no volvería a trabajar con Fabián Gianola. Y aunque protagonizaron varios éxitos juntos, sentía que hoy por hoy no sería posible encarar otro proyecto con él.

Acto seguido, Gianola le hizo frente y redobló la apuesta. El actor charló con Juan Etchegoyen en Mitre Live y aclaró que lo que siente Scarpino "es mutuo". "Yo tampoco trabajaría de nuevo con él, a veces no te llevas bien con la gente, a veces muchos años de trabajo también generan un desgaste", sentenció, sin vueltas.

Y remarcó que aunque trabajaron mucho juntos, actualmente preferiría no hacerlo: "Nosotros trabajamos como 7 años juntos, la gente no tiene que llevarse bien con todo el mundo, no hemos tenido una gran relación... Al principio sí, pero después se fue desgastando".

A pesar del picante ida y vuelta mediático, el actor se despidió desdramatizando la situación. "Es un excelente actor y le deseo lo mejor", cerró.

¿Recibirá respuesta?