Filosa frase de Ángel de Brito en vivo a Laurita Fernández sobre sus ex: "A vos te gustan los border"

La amistad que Ángel de Brito y Laurita Fernández tienen fuera de cámara le permitió al conductor de LAM lanzarle una picante chicana a la conductora de Bienvenidos a Bordo, en una irónica referencia a sus exparejas.

"A vos te gustan los borders también, así que cuidado. Con cariño lo digo, que ninguno se me ofenda. Son todos medio peligrosos. No vuelvas por ahí. Buscá otro camino", bromeó De Brito a la exnovia de Nicolás Cabré, Federico Bal y Federico Hope.

El chiste fue a cuento de que "desde principios de agosto" Laurita Fernández protagonizará El Método Gronholm en teatro junto a "Benjamín Vicuña y Rafael Ferro", dos seductores implacables.

"Guarda con los dos. Los dos son peligrosos. Con Benja ya trabajaste igual", enfatizó Ángel con sorna.

Al final, Laurita Fernández se sinceró frente a Ángel de Brito respecto del tipo de hombre que espera encontrar para formar familia: "Quisiera alguien ajeno al medio, idealmente. Es difícil conocer igual".

LAURITA FERNÁNDEZ Y SU SOLEDAD TRAS SEPARARSE DE NICOLÁS CABRÉ

"Me pasa que por la rutina que estoy llevando ahora no salgo. Termino tarde de grabar. Entonces, llego a mi casa, me baño, me acuesto, me levanto a la mañana para ir a la radio", reconoció Laurita Fernández.

De nuevo, Ángel de Brito insistió con sus ironías: "¡Por eso! ¿Qué tenés a mano? Los parecidos (de Bienvenidos a Bordo) o Benjamín Vicuña. Agarrá alguno de los parecidos que no sea parecido a un ex".

"No tengo ámbitos dónde conocer. Mis amigas me incitan a salir, pero yo no tengo la energía. No me bajé Tinder y las redes sociales las siento re impersonales. La mayoría de los que escriben están de trampa, y es un bajón. El mismo mensaje es lo deben escribir a tres o cuatro para ver quién pica. Yo no contesto porque es seguir una charla (…) No busco, voy a encontrar. Va a aparecer en algún momento", cerró Laurita Fernández.