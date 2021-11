Filosa devolución de Jimena Barón a Rocío Marengo en La Academia: "Hacer que cantás, no me gusta"

Atenta a cada presentación que hacen los últimos nueve participantes de La Academia de ShowMatch, Jimena Barón se puso exigente y no dudó en ser tajante con su devolución al evaluar la performance de Rocío Marengo en la pista.

“Este es mi ritmo favorito. Me encanta. Actuaron, todo fue fantástico. Me pareció una comedia musical”, comenzó diciendo o la cantante al equipo, a quien puntuó con un 7, sin escatimar en halados.

Sin embargo, a la hora de dirigirse puntualmente a Marengo, Jimena disparó, contundente: “Pero no te voy a perdonar que hiciste playback. Al principio de ‘solapa’ cantaste, pero después, no”.

“Estaba… pensando”, atinó a defenderse la concursante. Pero la artista cerró sin vueltas: “No, no. No cantaste. O no cantás. Hacer que cantás, no me gusta. Entonces cantaron muy poquito”.