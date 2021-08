Filosa defensa de Romina Richi del monólogo que realizó en La Academia y la sacó del certamen: "Era más complejo que bailar una cumbia"

A pesar de que Romina Richi quedó eliminada de La Academia de ShowMatch (eltrece), la actriz reivindicó su performance -que no llegó a convencer al jurado- y se mostró orgullosa por haberse animado a recitar un texto de Shakespeare en la pista.

"Fue difícil de comprender, decir si me tengo que reír o no. Era para reírse, pero estaba diciendo cosas fuertes; era más complejo que ponerse a bailar una cumbia... Elegí hacer esto y bueno, yo lo venía ensayando desde que empezó... Lo tenía bajo la manga y fui a hacer eso, lo tenía preparado por si quedaba sentenciada", reflexionó en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

En esa línea, contó que a pesar de haber quedado eliminada tras haberse enfrentado con Mario Guerci en el duelo se siente feliz por haber sido fiel consigo misma.

"Fui condescendiente conmigo misma, no fui contra mi propio ser”, sumó, súper profunda.

Aunque admitió que su paso por La Academia a veces fue "agobiante", Romina cerró revelando los aspectos positivos de haberse animado a formar parte del show.

"Lo viví como otra experiencia. Quizás no es mi palo, bailé, tuve mucho entrenamiento, cosa que me gustó mucho, la pasé muy bien y me trataron muy bien... Conocí gente muy talentosa, para mí fue una experiencia linda. Por momentos fue agobiante, siento que me fui haciendo lo que me gustaba y me identificaba”, cerró, agradecida.