El festejo navideño de Flor Peña y Paula Robles con Juanita Tinelli y Toto: "Las consuegras y los tortolitos"

Desde que Juanita (16) y Toto Otero (15) blanquearon su romance, Florencia Peña (44) y Marcelo Tinelli (58) dejaron en claro su felicidad por el noviazgo de sus hijos... ¡y lo divertidos que son como consuegros!

Además de compartir tiernos mensajes en las redes y románticas salidas, la parejita teen -que sale hace poco más de un año- disfrutó de la Navidad en la Costa Atlántica con parte de sus familias. Así quedó reflejado en las postales que compartió la actriz y jurado de Bailando 2018 en Instagram.

"Las consuegras y los tortolitos", escribió Flor junto a una (de las tantas) fotografías en la que se la ve con su hijo Toto, Juanita y Paula Robles (50), la exmujer de Tinelli y madre de la adolescente.

En marzo pasado, Florencia había dado algunos detalles del inicio de este noviazgo en diálogo con la revista Pronto: "Toto siempre fue muy tímido y despotricó contra mi profesión. Le daba mucha vergüenza que la gente me saludara (…). Y ahora se enganchó con una famosísima. Me encanta que haya elegido a una mujer fuerte. Juana es muy libre, una pendeja divina, de una familia híper famosa. ¡Y le saca una cabeza! Un día me dijo 'mamá, te quiero decir que me enamoré'. Y me contó".

"Marcelo llama siempre que Juana está en casa. O manda mensajes. Me dice 'mamá del jardín' como si nuestros hijos fueran compañeritos del jardín de infantes", cerró, sobre la relación de "consuegros" con el conductor de ShowMatch.

