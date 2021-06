Feroz cruce entre Pampita y Charlotte Caniggia tras sus duros posteos en redes: "Sos una maleducada y una irrespetuosa"

Este lunes, Charlotte Caniggia regresó a La Academia tras los duros posteos que realizó en las redes sociales, donde acusó a los jurados del certamen de "denigrarla" y los calificó como “una mi#$%@”. A la hora de las devoluciones, Pampita no le dejó pasar por alto su actitud y se trenzó con ella en una feroz discusión que dejó mantuvo al estudio entero en un tremendo clima de tensión.

Tras la performance de Charlotte, que Ángel de Brito calificó con un “6”, Marcelo Tinelli le advirtió que con Pampita le esperaba un momento realmente difícil a raíz del antiguo pleito que mantienen desde que era panelista de la conductora. “Siempre es mejor decir todo de una, sacarlo de adentro y hablar en persona, no decir cosas tanto tiempo después. Me la re banco si me lo decís en la cara, no tengo nada que ocultar. Somos dos mujeres de mucho carácter”, dijo la modelo.

“Esto no es un jardín de infantes donde tenemos que destacar qué cosas bien hizo, esto es un super show de la televisión, no podemos estar. Yo siento que no tratamos mal a nadie”, agregó la jurado cuando Caniggia a acotó que se había sentido muy mal con la anterior tanda de devoluciones. “Bueno, vos, miralo y vas a ver que tratas mal a la gente”, retrucó la hija de Mariana Nannis.

“No podés estar en una competencia y no bancarte la devolución. Bailás horrible, espantoso, estás en tu peor temporada y siento que no estás ensayando en nada", dijo Pampita, antes de explotar contra Charlotte Caniggia, que le pidió el puntaje. "Sos una irrespetuosa y una maleducada por decir que somos una mier… Por decir que no me gusta tu baile no soy una irrespetuosa. Tomá, mi amor, por lo educada que sos", concluyó la modelo antes de emitir su puntaje, que se conocerá recién este martes.