Fernando Burlando, polémico sobre Thelma Fardin: "Hacer una denuncia a un abusador no te da derecho a pedir que te paguen el alquiler"

A tres meses y medio de la denuncia pública y judicial de Thelma Fardin (26) a Juan Darthés (54), actor al que acusó de violación en el tiempo en que ella tenía 16 años y compartieron una gira con Patito Feo en Nicaragua, Fernando Burlando, abogado del actor, dio detalles de la causa y de la vida de su defendido en Brasil.

"Estamos programando un viaje a Nicaragua. La idea es desembarcar allí y que sea productivo el viaje. Juan no va a ir, vamos a ir sus apoderados. Él está en Brasil y no la está pasando bien. Sus planes serían estar en la Argentina, pero por una cuestión de provocaciones queríamos evitar una situación que disguste al Colectivo, a la sociedad, que podía terminar en violencia. Hoy la situación ha cambiado mucho, pero la prudencia indica que no es el momento (de volver). Hasta que no esté el fallo de la justicia nicaragüense, mi recomendación es que no vuelva... Juan está viviendo de sus ahorros, llevando una vida austera", comenzó diciendo el abogado en Los Ángeles de la Mañana.

"Cuando escuchás a Thelma, que denunció, que la apoyó todo el mundo, y después dice 'no tengo para vivir'. La que quiere denunciar, va a tener miedo", dijo Ángel. G-plus

Acto seguido, cuestionó el hecho de que las víctimas no denuncien los abusos al momento, insinuó que Thelma buscó "fama" y protagonizó un acalorado cruce con los integrantes de LAM.

Burlando: -Hay que denunciar instantáneamente. Se puede. No siempre tiene que ser la propia víctima la que denuncie.

De Brito: -Pero cuando escuchás a Thelma Fardin, que denunció, que la apoyó todo el mundo, y después dice ‘no tengo para vivir, nadie me llama’. La que quiere denunciar, ¿qué va a pensar? Va a tener miedo.

Burlando: -Hacer una denuncia a un abusador no te da derecho a pedir que te paguen el alquiler. Estamos hablando de cosas distintas.

Yanina Latorre: -Nadie dice eso, está demostrando que a partir de la denuncia le fue peor. Y eso trae miedo. Mucho tiempo nos tuvieron calladas. Ahora, una mujer que denuncia, es peligrosa.

Burlando: -¿Ustedes saben cómo le iba a Thelma antes?

"Hacer una denuncia a un abusador, no te da derecho a pedir que te paguen el alquiler... Pero estamos hablando de cosas distintas", señaló Burlando. G-plus

De Brito: -¿Decís que lo hizo por fama?

Burlando: -Dejame aclarar. Saben que este medio es complicado y no siempre hay trabajo. Es muy complicado, no es fácil. No mezclemos. Son dos cosas diferentes. Denunciar un hecho de estas características, seguramente quien denunció, no lo ha hecho para trabajar. Ella lo hizo porque está buscando un acto de Justicia... No digan locuras.

De Brito: -Estás insinuando que lo hizo por fama, para conseguir trabajo. Te conozco, te leo entre líneas.

Burlando: -No, señor. No dije eso... Ustedes dijeron que ahora le va mal y mi pregunta fue ‘¿ustedes sabían cómo le iba a antes?’. Yo realmente a la nena ni la conocía.