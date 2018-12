En la madrugada del jueves Juan Darthés (54) viajó desde el aeropuerto de Rosario a Brasil, país del cual es ciudadano por nacimiento. El exilio era uno de los planes del actor, quien por estas horas afronta un masivo repudio tras la denuncia por violación que Thelma Fardin (26) radicó en Nicaragua, por el hecho que habría ocurrido en mayo de 2009, cuando ella tenía 16 años.

“En algún momento personalmente le recomendé que se vaya de Argentina. Siendo él brasileño, era una buena idea que vuelva a Brasil, sobre todo teniendo en cuenta el ordenamiento legal brasileño y cómo trata su constitución al ciudadano”. G-plus

La movida tiene un fuerte trasfondo legal, ya que Brasil, en el artículo 50 de su constitución, establece que sus ciudadanos no son extraditables.

En diálogo con Involucrados, Fernando Burlando se hizo cargo de haberle dado la idea de refugiarse en su país de origen cuando todavía era su abogado: “En algún momento personalmente le recomendé que se vaya de la Argentina. Siendo él brasileño, era una buena idea que vuelva a Brasil, sobre todo teniendo en cuenta el ordenamiento legal brasileño y cómo trata su constitución al ciudadano”.

Tras una pausa, el letrado continuó: "Pero lo que me parece más claro es que él dijo que estaba muerto. En realidad, Darthés no tenía vida acá, no podía ir al supermercado, comprar un libro, ir al teatro, al cine, no podía estudiar, ni siquiera podía subirse a un taxi. Darthés en la Argentina no tiene trabajo, no puede hacer absolutamente nada. Si él decide tomar un rumbo diferente al de la Argentina me parece correcto, no me parece mal".

"En realidad, Darthés no tenía vida acá, no podía ir al supermercado, comprar un libro, ir al teatro, al cine, no podía estudiar, ni siquiera podía subirse a un taxi. Darthés en Argentina no tiene trabajo, no puede hacer absolutamente nada. Si él decide tomar un rumbo diferente al de Argentina me parece correcto, no me parece mal". G-plus

Cuando desde el estudio comentaron sobre la indulgente reacción de los curiosos en el aeropuerto de Rosario, algunos de los cuales hasta se sacaron selfies con el artista, Burlando expresó: “Hoy se ha equilibrado bastante su situación. Yo critiqué mucho su nota y su discurso, pero me parece que eso hace que la gente vaya tomando un criterio respecto de apoyar a uno u a otro. Pero en este tema no necesita el apoyo de la gente, no es un partido de fútbol, es un tema con connotación judicial, un hecho tremendamente grave y me parece que tenemos que darle la posibilidad a la Justicia de que diga qué fue lo que pasó. Es la Justicia la que va a poner blanco sobre negro”.

En cuanto a su alejamiento en la defensa de Darthés, Burlando explicó: “Las 48 horas iniciales fueron bestiales para todos. Fundamentalmente, creo que la nena que hace una denuncia de estas características es la principal afectada. En redes sociales (hubo amenazas), porque ahí uno pone todas sus emociones, pone en juego todo lo que puede decir y más. Eso sí lo sufrí, pero no me afectó. Lo que tal vez me afectó fue inicialmente la opinión de mis hijas, de mi mujer, de mi mamá… Hoy por hoy es la familia la que comanda los designios de los intereses de lo que uno toma o no como trabajo. Eso fue inicialmente. Yo tengo una gran contradicción, porque yo lo he conocido a Juan, a su familia, a su esposa María, a sus hijos y nada más opuesto a la versión de Thelma. Por lo que veo y pude constatar de la persona de Juan Darthés. Esa es la verdad. O sea, lo que yo constaté y vi es algo diametralmente opuesto a lo que se dice”.

"Lo que tal vez me afectó fue inicialmente la opinión de mis hijas, de mi mujer, de mi mamá… Hoy por hoy es la familia la que comanda los designios de los intereses de lo que uno toma o no como trabajo". G-plus

Al final, Fernando Burlando se explayó sobre el proceso legal que le esperaría a Juan Darthés en caso de que la Justicia de Nicaragua o Argentina soliciten que se ajuste a derecho fuera de Brasil: “Hay un supremo tribunal que es el que en definitiva va a resolver su extradición, y después la decisión final está en manos del propio presidente. Brasil protege a sus naturales”.