Fernán Mirás contó los chistes negros que le hizo su familia tras estar al borde de la muerte: "Me hicieron un sticker 'mi primer aneurisma'"

A principios de octubre Fernán Mirás había sufrido un aneurisma que casi le cuesta la vida. Recuperado, el actor visitó Flor de Equipo y aseguró que el humor propio y el de su familia fue "sanador".

"¿Cómo fue el encuentro con tus hijos cuando saliste de la clínica? ¿Emotivo?", le preguntó Florencia Peña a Fernán, quien la sorprendió con su respuesta.

"Fue gracioso. Me hicieron chistes. Vi que tenían mi humor, que me cargaban. Mis sobrinos me hicieron un sticker que decía 'mi primer aneurisma'", contó Mirás, cosechando la risa de los presentes.

“Dije, 'mis hijos tienen el sentido del humor que yo heredé de mi vieja'. El más grande me gastaba en el hospital", agregó.

FERNÁN MIRÁS HABLÓ DEL PODER DEL HUMOR

"Yo creo que con el humor se sobrevive un poco mejor. Pero también hay gente a la que le incomoda hacer chistes en esos momentos, y que no le ayuda", reflexionó el actor.

Y concluyó: "Tengo amigos que han vivido situaciones difíciles y me han dicho 'a mí no me ayuda'".