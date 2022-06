La felicidad de la nena que fue invitada por Lali Espósito a ir a su show: "Me imagino que me abrazo con ella"

Luego de que Lali Espósito se convirtiera en noticia por el dulce gesto que tuvo con Zaira, al invitarla a su recital tras enterarse que la niña de 9 años vendía sus dibujos para lograr estar en el show, la pequeña compartió se emoción en una nota que dio para Intrusos.

“El encuentro con Lali me lo imagino muy lindo y que Lali me abraza. Si me dice de subir al escenario a cantar con ella, yo me animo”, contó la niña, con una sonrisa plasmada en el rostro.

Además, Zaira contó que ya le hizo un significativo dibujo a su ídola para dárselo en persona en un mes cuando asista a la presentación de Lali en Mar del Plata, ciudad donde vive con sus hermanitos y sus papás.

Según había contado su mamá, la nena ama bailar y cantar y por supuesto, a la jurado de La Voz Argentina y se le ocurrió la idea de vender impresiones de dibujos para pintar. Cuando dio la entrevista la nena tenía 250 pedidos.

"El encuentro con Lali me lo imagino muy lindo y que Lali me abraza. Si me dice de subir al escenario a cantar con ella, yo me animo". G-plus

LA EMOTIVA HISTORIA DE UNA NENA FANÁTICA DE LALI ESPÓSITO QUE CONMOVIÓ A LA CANTANTE

Y tuvo un final feliz. El mismo canal de noticias contó que la periodista de la señal, Sofi Fidalgo, hizo posible que Zaira tenga su entrada y pueda cumplir su sueño. ¡Y todo llegó a Lali!