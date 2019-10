La felicidad de Mirtha Legrand y el look transgresor de Moria Casán en los Martín Fierro de la Moda

La primera entrega de los Martín Fierro de la Moda que entregó Aptra tuvo una gala muy especial. Durante la premiación se vivieron dos momentos destacados al reconocer los aportes de Mirtha Legrand y Moria Casán a la moda argentina. Dueñas de estilos súper diferentes, las divas se mostraron contentas por la distinción.

“Quiero que sepan que he ido a todos los Martín Fierro artísticos y que esta noche las mujeres están más divinas que nunca. Están preciosas”, empezó diciendo la Chiqui, galardón en mano, y destacó haber sido la primera en mostrar su ropa en televisión.

“Hace 51 años que hago los almuerzos, me he vestido con todos los modistos argentinos. ¡Ar-gen-ti-nos! Salvo una sola una vez que Pierre Balmain (francés) vino a la Argentina y me mandó un vestido para que lo luciera en mi programa. Les agradezco a todos. Todos me han vestido”, siguió la conductora. “Sería bueno que apoyen a la industria textil, que está pasando momentos muy delicados, que este gobierno o el que venga la ayude”, remarcó, llevandose un fuerte aplauso del Tattersall.

Mientras que Moria Casán, para hacer honor a su premio, apareció con un look muy particular, a pura pluma, brillo y con una corona. “Estoy muy feliz por este reconocimiento, que hayan pensado en mí. Gracias a este país que me dio todo”, aseveró, feliz. “Este look es más teatral, más putón, mas ‘Lady Gagá’, no Lady Gaga”, lanzó, con mucho humor, levantando carcajadas en el salón.

Merecidísimos: los galardones de honor a Moria Casán y Mirtha Legrand en los Martín Fierro de la Moda.