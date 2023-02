Federico Bal y las relaciones que terminaron mal: infidelidades, declaraciones cruzadas y denuncia

Federico Bal sigue en el centro de la escena luego de su escandalosa separación con Sofía Aldrey. Con el correr de los días surgen nuevos chats donde el mediático queda marcado por haberle sido infiel a Aldrey.

Pero este no es el primer affaire que protagoniza Bal: a lo largo de los años protagonizó muchísimas rupturas y fue acusado por sus ex de haber sido infiel.

A continuación, un breve repaso de todos los escándalos:

Federico Bal y Stephanie Demner, una relación corta pero turbulenta

Federico tiene un registro extenso de relaciones con mujeres que son ampliamente reconocidas. La primera de ellas fue Stephanie Demner.

"Terminamos porque yo era muy joven y solo nos dimos un beso una vez. Luego otro, pero después te comportaste de manera descuidada y como yo no quería ser engañada, vos te enamoraste de otra persona", le dijo Demner a su ex durante una entrevista en Radio Late.

Federico Bal y Tamara Gala: acusaciones y mentiras En 2011, Federico experimentó uno de los escándalos amorosos más notorios. El influencer mantuvo una relación con Tamara. Esta semana, ella reapareció en público y en el programa "Socios del Espectáculo" (El Trece) recordó su relación tormentosa. "La violencia también incluye faltar el respeto. Podemos verlo como mentiras o engaños. Yo era muy joven en aquel momento. Estuve con ellos (Carmen y Fede) durante dos o tres años y aprendí una gran lección. ¿Qué más se puede esperar? Digo "ellos" porque él y su madre son iguales en mentir, iguales en todo", dijo en Barbierísima.

Federico Bal y Stefy Xipolitakis: "Es un tóxico"

En 2013, Federico tuvo un breve romance con Stefy Xipolitakis , quien lo describió como "tóxico". Además, la joven aseguró que el actor la acosaba psicológicamente y admitió que sufrió un colapso emocional debido a la relación, que la llevó a ser hospitalizada.

"Experimenté golpes emocionales, abusos psicológicos. Me arrebataron mi personalidad. Me acosaron psicológicamente...", contó Stefy en "Intrusos" algunos años atrás.

En ese período, Federico también tuvo un acercamiento con otra famosa del medio, Silvina Escudero. Sin embargo, la relación no prosperó y ambos terminaron sin conflictos entre ellos.

Federico Bal y Barbie Vélez: compromiso y ruptura por infidelidad

En 2015, Federico comenzó una relación con Barbie Vélez, pero en 2017, esta relación llegó a su fin de manera conflictiva. Después de convivir y anunciar su compromiso matrimonial, la pareja terminó con acusaciones mutuas e incluso una denuncia por violencia de género

Barbie confesó haberle roto el celular a Federico después de descubrir su infidelidad.

En una entrevista, la joven declaró haber vivido una experiencia aterradora durante su relación con el actor.

Federico Bal, Flor Marcasoli y Laurita Fernández: noviazgos fugaces y más infidelidades

En 2017, se rumoreaba que Federico había sido infiel a Barbie Vélez con Laurita Fernández, pero ambos lo negaron con firmeza. No obstante, en marzo del mismo año, la pareja decidió hacer pública su relación.

Antes de su relación con Fernández, Bal tuvo un corto noviazgo con Flor Marcasoli durante el verano de 2017 , la cual terminó en un escándalo mediático con acusaciones de mentira e infidelidad.

Poco tiempo después de su separación definitiva con Marcasoli, Federico y Laurita decidieron confirmar su relación. Sin embargo, la pareja no estuvo exenta de crisis debido a presuntas infidelidades por parte del actor.

Se decía que Federico había sido infiel a Laurita con Becky Vázquez, una vedette "conocida" de su madre, Carmen Barbieri, y también con la cantante Denisse Romano.

Federico Bal y Bianca Iovenitti: una relación que tampoco terminó bien

A pesar de su relación de dos años, la relación de Federico Bal y Bianca Iovenitti terminó en 2018 debido a infidelidades por parte del actor. La bailarina compartió detalles íntimos de su relación en "Intrusos".

Además, reveló que descubrió que Federico la había engañado con dos mujeres famosas.

"No puede manejar la idea de una relación abierta, es muy celoso. Me engañó con una mujer muy conocida y me engañó mucho, sucedieron varias cosas y ella lo hacía saber", dijo Bianca.

Federico Bal y Melina Carballo: un romance que duró poco

Durante el año 2019, Bal hizo pública su relación con Melina Carballo, una modelo uruguaya, presentándola como su novia oficial en el "Bailando".

Aunque la pareja no permaneció junta por mucho tiempo y en 2020, Bal presentó a Sofía Aldrey como su nueva pareja.

Recientemente, Bal y Aldrey terminaron su relación de casi tres años de manera abrupta. A medida que se desarrolla este proceso, continúan saliendo a la luz los nombres de otras mujeres con las que Bal estuvo involucrado durante los últimos años.