Cuando todavía no pasó una semana del inicio de la temporada de Nuevamente juntos, la obra teatral que reúne a Carmen Barbieri, Santiago Bal y Federico Bal sobre el escenario, ya estalló la primera polémica dentro del elenco. Con la familia de artistas en armonía y privilegiando el profesionalismo, la protagonista de los rumores es Sol Pérez.

A través de un móvil desde Mar del Plata para Intrusos, Fede, quien además es el director del espectáculo, admitió: “Tuvimos un cambio de coreografía porque Sol no se sentía muy cómoda con un cuadro. Entonces, hicimos un cambio rápido. Tenemos un músico que hizo un cambio en dos minutos y Sol la rompe, no saben lo que es el cuerpo de esa chica, lo que baila y lo que está arriba del escenario, no puede más. La ropa hubo que modificarla, pero son cosas para las que estamos preparados”.

“Lo que tiene Sol es que no atiende el teléfono y yo le digo que no sea mala, que por favor me respete como el director" G-plus

Más tarde, Fede Bal alternó palitos y halagos con Sol Pérez, al momento de revelar que tienen problemas de comunicación: “Lo que tiene Sol es que no atiende el teléfono y yo le digo que no sea mala, que por favor me respete como director. Que me diga cuándo va a llegar al ensayo, que me ayude a ayudarla. Y me dice que la perdone, que tengo razón, que no le contesta ni al hermano y se le cayeron presencias por no contestarle al hermano. Le dije que estaba todo bien, pero que las presencias no son lo mismo que el teatro, que acá hay que ser estrictos y rigurosos, y nos cagamos de risa, nos abrazamos. Sol es lo más y arriba del escenario está increíble. De verdad”.