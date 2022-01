Fede Bal respondió si se borrará el tatuaje de la boca de Laurita Fernández: "Mi pareja lo sabe, ¿por qué lo borraría?"

Fede Bal contó en Intrusos que Sofía Aldrey está al tanto del tatuaje que tiene en su cuerpo de la boca de Laurita Fernández y dejó en claro que no ve la necesidad de borrarlo.

“¿Carmen te metió en algún problema cuando contó esto del tatuaje del beso?”, le preguntaron desde la emisión de América al actor, quien respondió: “No, no me metió en ningún problema, estoy muy bien y muy tranquilo”.

“Es algo de mi pasado que viví con una pareja que tuve, que ustedes la conocen y ahora sale todo a la luz”, continuó y luego de que le preguntaran si se taparía el tattoo, el hijo de Carmen Barbieri dijo: “¿Por qué me lo taparía? Mi pareja actual lo sabe”.

Entonces Fede hizo una reflexión al respecto. “Es el tatuaje de la boca de una pareja con la que compartí mucho tiempo, a quien amé muchísimo. Está todo bien, la vida toma otro camino”, analizó.

Y finalizó: “Yo tengo muchas cosas que me pasaron en la vida reflejadas en los tatuajes porque me gusta esa cultura. No es que me lo voy a tapar porque ya no está más en mi vida, porque en algún punto todos nuestros ex siguen estando”.

FEDE BAL CONTÓ CUÁNTO LE AFECTA QUE CARMEN BARBIERI HABLE DE ÉL EN SU PROGRAMA

Fede Bal habló del programa que conduce Carmen Barbieri, Mañanísima (lunes a viernes 10:00 hs por Ciudad Magazine), y contó cuánto le afecta que hable de su vida privada.

“¿Qué voy a hacer? Tiene un programa todos días a la mañana y bueno, los viernes me meto en todos los portales a ver si dijo algo en la semana, entonces trato de no ver tanto Twitter, trato de no estar tan ahí”, aseguró el actor a Intrusos.