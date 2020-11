Fede Bal se quebró en MasterChef Celebrity: "No hay que bajar los brazos ya sea ante una pasta o una enfermedad fuerte"

Tras una serie de reveses que lo enviaron a la gala de eliminación en MasterChef Celebrity, Fede Bal logró cautivar al jurado con una ravioles con seso que preparó pese a su intolerancia con el ingrediente. Sin embargo, el hijo de Carmen Barbieri se sobrepuso y a la hora de la devolución se quebró, conmovido por haberse superado a sí mismo y lo relacionó con su lucha contra el cáncer, que dejó atrás en julio.

En su devolución, Germán Martitegui trató del calmar al joven aduciendo que el plato era uno más en el certamen, pero Bal le dejó en claro que para él fue "mucho más que un raviol". Haciéndose eco de los sueños de Leticia Siciliani en los que identifica como un 'padre' a Martitegui, el actor agradeció a Donato de Santis y a los otros chef por su apoyo durante la prueba y no dudó en considerarlos a todos 'figuras paternas'.

Finalmente, Martitegui reconoció que Fede había hecho "un muy buen plato", pero fueron las palabras de Damián Betular, que le señaló que él más que nadie sabe que puede, lo que quebró al actor. Al ver que comenzaba a lagrimear, Santiago del Moro le preguntó qué le pasaba y Fede solo atinó a decir: "La vida pasa".

"Muchas gracias por lo que me dicen. Es muy lindo compartir con esta gente y con ustedes, y es como ustedes dicen: no hay que bajar los brazos en ningún momento de la vida ya sea una pasta que se te está quemando o ya sea una enfermedad fuerte. Me parece que de eso se trata, y hoy es una enseñanza hermosa y me hace muy bien estar acá, escucharlos a ustedes, aprender, frustrarme y volver como cada nuevo día", dijo el participante antes de volver a su estación de trabajo.