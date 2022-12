Fede Bal mostró cómo le quedó el brazo tras su accidente: "Puede salir mal, la vida es eso también"

Federico Bal está a punto de dar un paso trascendental en su carrera artística cuando debute como Lola en la obra Kinky Boots, papel que hasta hace unos meses interpretaba Martín Bossi, y en Intratables se mostró muy contento de cerrar el año de esta manera.

En el ciclo de El nueve, Bal reveló que está “con mucha alegría” y eso le dio pie a la notera para que lo felicite. “¡Te lo merecés con todo lo que estás pasando, Fede! Que el bracito, que la enfermedad que superaste, mirá…” dijo la cronista mientras Fede mostraba cómo quedó su brazo.

“Estoy tajeado ¿ves?”, le dijo Fede, que señaló que ya no sufre dolor en esa zona. “Tengo varias placas, tornillos, me abrieron el antebrazo. Señora no se asuste, estoy bien”, agregó Fede, mirando a cámara.

¿CÓMO FUE EL TREMENDO ACCIDENTE DE FEDE BAL EN BRASIL?

El conductor de Resto de mundo sufrió un tremendo accidente en abril, mientras grababa un episodio de Resto del mundo en la ciudad de Paraty, donde un conocido le propuso ver el paisaje desde el aire.

De esta manera, el hijo de Carmen Barbieri se animó a subirse a un parapente motorizado en las afueras de Paraty y filmó el momento en el que una poderosa ráfaga de viento provocó la caída del vehículo a tierra, ocasionándole una fractura expuesta en un brazo.

De esta manera, el joven fue trasladado de urgencia a Río de Janeiro, donde fue sometido a varias operaciones antes de ser trasladado a Buenos Aires para que termine su recuperación junto a su familia. “Me subí y salió mal. Puede salir mal. La vida es eso, también”, le dijo Fede a la cronista de Implacables.