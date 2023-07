Fede Bal fue implacable con una tuitera que se burló de él por una nota: "Superdotado"

Una usuaria de Twitter sacó a relucir una nota vintage que muestra a Federico Bal cuando era niño junto a su mamá, Carmen Barbieri.

Esta publicación, muchos años después, se viralizó porque en el título definían al actor como "superdotado"; un montón de personas se agarraron de ese término para burlarse de Fede.

"Ahora debe ser científico o físico nuclear". G-plus

"Ahora debe ser científico o físico nuclear", ironizó la tuitera que volvió a poner en el centro de la escena ese artículo en Twitter. Harto, Bal le respondió sin filtro.

FEDE BAL REACCIONÓ A LA IRONÍA DE LA TUITERA

Fede Bal compartió la ironía de la tuitera y le contestó redoblando la apuesta.

"No, soy conductor de TV y me pagan por conocer el mundo, aunque no la puedas creer", sentenció, junto al emoji con las gafas de sol, re canchero. ¡El que puede, puede!