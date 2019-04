Si Oscar Ruggeri pudo salir campeón con Boca, River y hasta la Selección Argentina, y conservar el cariño de la inmensa mayoría de los futboleros, ¿cómo Federico Bal no podría lograr lo mismo en ShowMatch? Es que el campeón de Bailando 2015 de la mano de Laurita Fernández se prepara para lograr la hazaña del título en el Súper Bailando 2019 en pareja con Lourdes Sánchez, enemiga mediática de la protagonista de Sugar.

"En tiempos de grieta ¿por qué no voy a bailar con Lourdes Sánchez? Si la paso genial. Es un atractivo bailar con una mujer con la que mis fanáticos nunca pensarían que podría bailar con ella”. G-plus

“Muchos dicen que es como si después de jugar con River me pase a Boca, y no lo veo tan así. Hay un gran atractivo para la gente que siempre nos vio como rivales con Lourdes”, afirmó en diálogo con Por si las moscas.

En ese sentido, Fede se refirió a su decisión de tener a Lourdes como partenaire, pese a la resistencia de los fanáticos de Laurita que además lo podrían apoyar a él: “La vida sigue, hay que superarlo. Los romances se terminan, la gente se separa, los dúos de baile terminan. Sino, ¿no debería bailar nunca más porque alguna vez hice un gran paso con una compañera que encima fue mi novia? En tiempos de grieta ¿por qué no voy a bailar con Lourdes Sánchez? Si la paso genial. Es un atractivo bailar con una mujer con la que mis fanáticos nunca pensarían que podría bailar con ella”. Por otra parte, acotó: “Somos dos personas que conocemos muchísimo de este show, y un atractivo de esto además es pensar que siempre fuimos rivales”.

Tras rechazar la propuesta el año pasado, el director de Nuevamente juntos expresó: “Este es un año que me lo puedo permitir, siempre me gustó estar en la pista de Marcelo, hace varios años que lo hago. El año pasado elegí preservar un poco mi vida privada”. Para cerrar, Fede Bal aseveró: “Hoy vuelvo desde otro lugar, porque sané y cerré etapas, historias. (…) Si me meto en un certamen como este lo hago para ganar”.

