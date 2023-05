Fede Bal contó que usa una aplicación de citas y Fer Dente mostró todo: su descripción y las mejores fotos

A tres meses de su escandalosa separación de Sofía Aldrey, Fede Bal fue a Noche al Dente, contó que está soltero y que utiliza una popular aplicación de citas. Acto seguido, Fer Dente le pidió su celular y lo mandó al frente.

El conductor de América leyó cómo Fede se presentó en la aplicación y mostró las fotos más cancheras y sexies que subió al perfil para atraer a las usuarias.

Con picardía, Fer empezó la lectura: "Federico, 33 años. Actor. Conductor. ORT (donde estudió)".

Luego pasó de página y Dente se sorprendió al ver que Bal no se describió en español. "Está en inglés porque no la uso acá", le aclaró el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal.

QUÉ DICE EL PERFIL DE FEDE BAL EN LA APP DE CITAS

"Soy un actor/presentador de televisión/trotamundos nacido en Buenos Aires, Argentina. En este momento estoy conduciendo el programa de viajes número uno de mi país. ¿Ese es el mejor trabajo del mundo? Sí, lo es", dice la descripción de Fede Bal en la aplicación de citas que usa en el exterior.

Dentro de la información básica, el actor agregó que es hombre, su altura, que es apolítico y que es de libre, entre otros datos.

EL PÍCARO COMENTARIO DE FEDE BAL TRAS EXPONER SU PERFIL EN LA APP DE CITAS EN TV

"Puse un poquito de todo. ¡La cantidad de matches que van a aparecer!", expresó el actor, luego de que Fer Dente mostrara por completo su perfil en la aplicación de citas.

Y concluyó, con humor: "¡Basta! Me dio vergüenza. Me parece un montón. No sé por qué hago estas cosas. Alguien que me detenga. Es momento de irme".