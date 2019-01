Un guerra por la taquilla y por los premios que se entregan a los espectáculos de la temporada teatral de verano de Carlos Paz hizo que dos de sus máximos referentes se enfrenten desde Intrusos. Primero fue Flavio Mendoza y ahora salió Fátima Flórez al cruce.

Flavio: "No soy golondrina de paso. Ya le di un poquitito de prensa para que pueda mañana contestarme y a ver si puede vender un poquito más de cupones". G-plus

El creador de Siddharta se molestó porque la humoorista dijo que sus espectáculos debían tener “más vuelo” y no lo tomó nada bien. "No soy golondrina de paso", chicaneó, en alusión a los ocho años que él tiene en esa plaza teatral. "Ya le di un poquitito de prensa para que pueda mañana contestarme y a ver si puede vender un poquito más de cupones", disparó, picantísimo.

Fátima:"Yo los botines me los pongo siempre y juego los 90 minutos, no salgo 5 minutos a la cancha. Lo que dice él me parece descolocado, un poco desubicado, pero quiero creer que será con humor. No sé, nunca fue humorista". G-plus

Ni lenta ni perezosa, Fátima arremetió: "Yo los botines me los pongo siempre y juego los 90 minutos, no salgo 5 minutos a la cancha", expresó, en alusión al poco tiempo que Flavio tendría arriba de su obra. "Yo no tengo un problema con nadie, yo escucho ladrar del otro lado. Lo que dice él me parece descolocado, un poco desubicado, pero quiero creer que será con humor. No sé, nunca fue humorista", finalizó, ya sin sonrisa. ¡Arde Troya!