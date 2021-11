El fan de Wanda Nara lapidó a Mauro Icardi tras sus posteos en las redes sociales: "Para mí es un chico que está mal de la cabeza"

Este domingo Mauro Icardi sorprendió al publicar una fotografía junto a Wanda Nara y sus hijas con la que mostró que volvió junto a su esposa después de que ella volara a Milán y lo volviera a dejar solo en París. Ante esto, Susana Roccasalvo habló con Mariano de la Canal, el mediático conocido como el Fan de Wanda, que consideró que el futbolista “no está bien de la cabeza“ y que hace “posteos desquiciados” en las redes.

“Yo creo que a partir del posteo que vieron hoy en las redes, están juntos. Ella subió fotos, él subió fotos y nadie puede especular con que son viejas porque si te ponés a analizar las fotos, una de las nenas tiene la misma ropa”, explicó Mariano en Implacables.

“Así que evidentemente están juntos y se reconciliaron, aunque no sabemos por cuánto tiempo porque esta novela cambia minuto a minuto. Yo quiero más quilombo, como quiere la gente y el periodismo. Yo quiero que pase un poco más”, se lamentó el fan de Wanda Nara.

Más sobre este tema Mariano de la Canal se operó los abdominales: "Me los hice para mí y para gustar un poquito" Mauro Icardi mostró que está con Wanda Nara en París con un llamativo posteo: "Qué lindo que tu mujer te espere despierta en casa"

“Tengo data de la mesa chica, del círculo íntimo que convive con ella a diario, no voy a decir quién porque no hace falta, pero te cuento que lo están moscardeando y ninguneando los compañeros de Icardi en el club. Como que se le ríen en la cara; y te traigo una bomba: lo están convocando de un club de EE.UU.”, reveló Mariano.

“Y con todo esto que pasó, los propios compañeros no lo soportan a Mauro Icardi porque, para mí, es un chico que no está bien de la cabeza, está desquiciado con las cosas que sube. Estarían evaluando irse a otro club. No sé si se vuelve a Italia pero puede ser, porque lo están tentando de otros clubes”, concluyó el Fan de Wanda Nara, Mariano de la Canal.