La familia de Natacha Jaitt exige que abran el misterioso iPad de la mediática con la tecnología que usaron con los rugbiers

A poco más de una semana de que se cumpla el primer aniversario de la muerte de Natacha Jaitt, la investigación judicial para determinar las causas de su confuso fallecimiento está estancada. Entonces, con el objetivo de darle un nuevo impulso al expediente, el abogado de la familia de la mediática elevó un pedido a la Justicia para que intente desbloquear la tablet que Natacha tenía la noche de su deceso.

De paso por Nosotros a la Mañana, Alejandro Cipolla se basó en el inmediato desbloqueo que se logró hacer de los teléfonos de la famosa marca de la manzana en el caso de los rugbiers imputados por el crimen de Fernándo Báez Sosa para exigir que hagan lo propio con la tablet de Jaitt, : “Solicité a la fiscalía que le libre el oficio a la Policía Federal y que ellos me hagan el peritaje. ¿Cómo puede ser que a unos le abran el dispositivo y a otros no? ¿Nadie quiere abrir el iPad de Natacha por la información que había, pero sí los celulares de los rugbiers?”.

La justicia desbloqueó los celulares de los rugbiers pero no la tablet de mi hermana ¿ a quién quieren proteger ?Se nota mucho muchachos, disimulen. Se cagan en una familia que merece saber qué pasó con Natacha #JusticiaCorrupta #ANatachaLaMataron #1AñoSinJusticia #HijosDePuta pic.twitter.com/xO0Ra3a1dX

En la misma línea, Ulises Jaitt, hermano de Natacha, se quejó a través de Twitter: “La justicia desbloqueó los celulares de los rugbiers pero no la tablet de mi hermana ¿A quién quieren proteger? Se nota mucho muchachos, disimulen. Se cag... en una familia que merece saber qué pasó con Natacha”.

Con su misteriosa muerte, Natacha Jaitt se llevó muchos secretos. Entre ellos, cuál era la clave numérica de cuatro cifras que usaba para acceder a su iPad que llevaba a donde sea que fuere.

Mi pedido fue escuchado, casi a un año de la muerte de mi vieja podremos desbloquear el iPad , más que alegria me da tristeza y me parte el corazón que mi mamá no tenga justicia!! Una vergüenza !!! pic.twitter.com/pi9g5Of9jP