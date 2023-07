Facundo Ventura defendió con uñas y dientes a Morena Rial de las acusaciones de robo en LAM: su apoyo

A un mes del robo en los camarines de LAM, y de la confesión de la exniñera de Morena Rial como autora del hecho, mostraron las imágenes de los pasillos de América. Facundo Ventura, amigo de la hija de Jorge Rial, salió a defenderla.

“Últimamente no me está respondiendo. Nosotros nos criamos juntos”, aseguró en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) el hijo de Luis Ventura.

“Cuando ha estado invitada en el piso de algún programa yo la he cuidado para que no diga cosas de las que no puede volver. Sé que tiene cosas de las que no se puede volver”, enfatizó, en el ciclo de Carmen Barbieri.

Foto: Captura de TV

EL HIJO DE LUIS VENTURA DEFENDIÓ A MORENA RIAL DE LAS ACUSACIONES DE ROBO DE LAM

“Yo la quiero. Morena es una chica que si bien se crió en este ambiente, no se sabe manejar muy bien delante de la cámara”, siguió el periodista, quien hizo una férrea defensa de la influencer.

"Morena cuando está con su teléfono en su mundo le puede pasar una comparsa por detrás de la espalda que no se da cuenta". G-plus

“Cuando yo he estado con ella la cuido para que no se vaya de boca. Estoy seguro 100% que ella no se robó nada”, aseveró, mientras Estefi Berardi lo cuestionaba. “¿Cómo no la vio a la amiga si es un cuadrado el camarín?”, indagó.

“Morena cuando está con su teléfono en su mundo le puede pasar una comparsa por detrás de la espalda que no se da cuenta”, argumentó él.