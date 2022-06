Facundo Arana recibió el apoyo de sus amigos famosos tras la polémica con Romina Gaetani

A poco más de dos semanas de que Romina Gaetani visitara LAM y expusiera que Facundo Arana habría tenido actitudes violentas con ella cuando trabajaron juntos, el actor rompió el silencio, con un profundo posteo, y muchos amigos famosos le dejaron un afectuoso mensaje.

“Muchísimas gracias por las infinitas muestras de cariño recibidas. Estos días los dediqué a acompañar y ser acompañado por mi familia. Me dediqué a pensar mucho. Yo tengo claro mi propósito en la vida, similar al de casi todos. Es vivir en paz, aprender de todo y tratar de dar una mano siempre que puedo”, escribió Facundo.

Y continuó: “Creo que las acciones lo definen a uno mucho mejor que las palabras. Y todos los días me voy revisando y voy intentando acomodar imparcialmente las cosas para construir mi mejor versión, pero no para mostrar, sino para habitarla. Gracias a cada una de las personas que me regalaron una palabra, una mirada, un abrazo. Gracias por todo. A todos”.

LOS AMIGOS FAMOSOS DE FACUNDO ARANA REACCIONARON A SU POSTEO

Al leer el mensaje de Facundo Arana, muchas personalidades del espectáculo le dejaron un sentido comentario al actor, solidarizándose con él tras la grave acusación de Gaetani.

Eleonora Wexler: "Te quiero".

Nazarena Vélez: emoji de un corazón.

Gabriela Sari: "¡Bello vos! ¡Te quiero tanto, amigo!".

Karina Mazzocco: "Te abrazo con todo mi corazón".

Axel: "Perro (emoji de un corazón)".

Manuela Pal: emiji de un corazón y manitos de alabanza.

Melina Pitra: "Nuestro amigo. Gran alma, gran corazón. Los que tenemos el privilegio de conocerte desde adentro sabemos lo gigante que sos, como pocos. Te queremos".

Connie Ansaldi: "¡Por fin! Love you".

Florencia Raggi: "Amigo".

Facundo Arana y Romina Gaetani se reunieron en privado, con sus respectivos abogados, y llegaron a un acuerdo.