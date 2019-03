El flamante padre explicó por qué no fue parto natural y contó detalles del vínculo del periodista con su hija.

Apenas siete horas después de la llegada de su primer hijo, Francesco Benicio, Facundo Ambrosioni habló en televisión del especial momento que vive junto a Morena Rial. “Ahora estamos más tranquilos. Pasamos muchos nervios al principio”, comenzó el flamante padre, en un móvil con Pamela a la Tarde.

“Fue una cesárea programada. Iba a ser un parto natural para el 3 de abril, pero More se venía sintiendo mal y bueno, ya no se aguantaba la ansiedad y el dolor. Estuve en el parto, me la aguanté, ¡pero muy cagón soy! Jajaja”, se rió el yerno de Jorge Rial.

“More está con un poco de dolor, pero bien. Ya le dije 200 veces que no hable, pero habla con todos, con los enfermeros, con cualquiera. Apenas lo trajimos, se prendió a la teta muy bien. El instinto de madre le sale de adentro del corazón. El primer pañal se lo cambié yo”, detalló sobre las primeras horas.

Sobre el final, Ambrosioni contó también cómo influyó la llegada de Francesco Benicio a la familia, tras los duros enfrentamientos pasados entre Rial y Morena. “Jorge está contento y, a la vez, no cae. Es una sorpresa muy grande, es el primer varón en su familia, su primer nieto. Son un montón cosas que se juntan, pero se lo ve emocionado. Francesco vino a unir. Unió mucho el bebé, cambió la relación de padre e hija, ayudó mucho en lo familiar”, completó.

¡Felicidades a toda la familia!