Fabricio acusó a Gerardo de plagiar su diseño en Corte y confección: "Hizo un cuello parecido al que había hecho yo"

Mientras se acercan las últimas instancias para demostrar su talento y creación, los participantes de Corte y confección se esfuerzan para deleitar los ojos de los jurados. Sin embargo, en el pograma de este miércoles, uno de los participantes acusó a su compañero de plagiarle el diseño.

Fabricio: "Creo que ayer Gerardo hizo un cuello que fue muy parecido a otro que yo había hecho". G-plus

Se trata de Fabricio Aumenta, quien señaló a Gerardo Casas de haber realizado un outfit con características similares al suyo: "Siento como cierta desmotivación. Como que pongo mucho y a la hora de recibir la devolución del jurado veo que a mí me matan y a otros los elevan al cielo y más alla", comenzó diciendo el joven.

Luego, indago por Andrea Politti por si algunos de los concursantes lo había copiado, Fabricio se sinceró: "Sí, siento que sí. Creo que ayer Gerardo hizo un cuello que fue muy parecido a otro que yo había hecho. En su momento, a mí me lo destrozaron porque decían que se caía y a él también se le caía, y le pusieron un 10".

Gerardo: "No copié el modelo, ni me acordaba de ese diseño. El cuello que él hizo me encantó. Lo de él era un cuello y lo mío, un chaleco. Si se pareció, bárbaro. Acá nadie inventó ningún cuello y no está patentado por nadie". G-plus

Por último, tras escucharlo, Gerardo hizo su descargo: "No copié el modelo, ni me acordaba de ese diseño. El cuello que él hizo me encantó. Lo de él era un cuello y lo mío, un chaleco. Si se pareció, bárbaro. Acá nadie inventó ningún cuello y no está patentado por nadie".

¿Hubo plagio en Corte y confección?

El diseño de Fabricio en Corte y confección. Foto: Captura.

El diseño de Gerardo en Corte y confección. Foto: Captura.

