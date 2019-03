Un nuevo capítulo de la conflictiva separación de Nicole Neumann y Fabián Cubero se escribe hace días, luego de que el futbolista se quejara públicamente del viaje de la modelo con sus tres hijas a Salta, por el que no pudo estar con las tres pequeñas el martes y miércoles, como estaba estipulado por acuerdo legal.

“No sé qué le está pasando, pero me pone muy nervioso. Los martes y miércoles son los días que me toca estar con mis hijas y me entero que están volviendo de viaje el jueves por medio de una de ellas”, aseguró Cubero en una nota con El Espectador, el ciclo radial de Ángel de Brito.

Mientras desde el entorno de Nicole aseguran que Cubero sabía los detalles del viaje, el futbolista habló en vivo con Intrusos y reiteró su malestar.

Cuando la panelista Débora D’Amato le preguntó si el problema familiar no se podía solucionar poniéndose de acuerdo entre ellos, Cubero afirmó: “En todo se puede poner de acuerdo pero siempre y cuando se charle. Mis hijas no pueden tomar la decisión de faltar al colegio”.

"No me puedo guiar por lo que me dicen mis hijas. Una me decía que volvía el jueves, la otra me decía que no. Obviamente les dije ‘miren este tema lo voy a hablar con mamá’. Pero nunca lo pude hablar" G-plus

Entonces, la periodista le repreguntó si tiene diálogo con su exmujer y Fabián contestó: “No, no, yo me entero por mis hijas que vuelven el jueves en realidad. Yo no me puedo guiar por lo que me dicen mis hijas. Una me decía que volvía el jueves, la otra me decía que no. Obviamente les dije ‘miren, este tema lo voy a hablar con mamá’. Pero, bueno, nunca lo pude hablar, me entero que vuelven el jueves y le escribí a mi abogado para ver cómo es la situación. Él le escribió a la abogada de ella, que tampoco estaba enterada de todo esto. Es complicado para mí porque por algo firmamos un convenio”.

“Las decisiones las tenemos que tomar los adultos. No hay ningún problema en que las nenas falten al colegio o modificarnos los días, pero enterarme que vuelven el jueves cuando ya están de viaje, no”, agregó, molesto.

Tras escucharlo, Marcela Tauro le consultó: “¿A vos te sorprende esta Nicole?”. Y el futbolista de Vélez se sinceró: “Tiene momentos, la verdad es que sí, esto de no poder organizarnos… Una de las cosas importantes del acuerdo era que el tema de la organización lo arreglemos entre nosotros. No lo estoy pudiendo arreglar. Incluso hoy tuve que ir a buscar un acta de una escribana, que usé en febrero para ir a buscar a mis nenas porque tampoco me las quiso dar. No es la primera vez que me pasa”.