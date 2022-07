Fabián Cubero desautorizó a Mica Viciconte y apoyó a Nicole Neumann

Unas horas después de que un duro posteo de Mica Viciconte volvió a encender la discordia con Nicole Neumann, por un video en donde filmaba a su hija menor cayéndose en la nieve en una zona que consideraba peligrosa, Fabián Cubero habló por primera vez. Algo molesto, se desentendió de la polémica, luego de que la panelista de Ariel en su salsa se negó a hablar.

“No tengo idea, no vi nada”, fue lo primero que dijo en el ciclo de Flor de la Ve, mientras salía de la radio, arriba de su camioneta. “El video sí lo vi, pero no vi lo que pasó después. No tengo nada que decir. Cada uno está al cuidado… Somos los padres y somos responsables de nuestras hijas. Yo no voy a cuestionar nada de su accionar”, señaló, picante.

Al mismo tiempo, aseguró que no estaba al tanto de la publicación de su pareja. “No vi nada, no sé qué pasó”, dijo. “Lo que pasa siempre pasa por otro lado, no pasa por mí. Yo no hago declaraciones de nada”, expresó.

"Yo me puedo hacer responsable cuando estoy con mis nenas, pero cuando están con la mamá, están con la mamá". G-plus

FABIÁN CUBERO HABLÓ DE LA POLÉMICA POR EL VIDEO DE NICOLE NEUMANN Y EL POSTEO DE MICA VICICONTE

Sobre la story que subió Nicole de Sienna, su hija menor, el exfutbolista se mostró suspicaz. “Al video de mi nena lo vi solo, pero no tengo nada para decir”, afirmó.

Más sobre este tema Mica Viciconte explotó contra Nicole Neumann por un video de su hija resbalándose en la nieve: "En vez de filmarla, ayudala"

“¿Te dio miedo?”, indagó Marcela Tauro. “No hago declaraciones sobre eso. Yo me puedo hacer responsable cuando estoy con mis nenas, pero cuando están con la mamá, están con la mamá”, dijo, para después molestarse por que se haya atribuido el mensaje de Mica para su expareja.

Más sobre este tema Llamativa reacción de Mica Viciconte con la prensa tras sus duras críticas a Nicole Neumann

“No sé para quién es. No sé si es para Nicole o si vio otra. Ustedes están suponiendo. No está dirigiendo a nadie. Lo que das por obvio, hacete cargo vos. Yo no voy a entrar en polémicas”, señaló, muy enfático.