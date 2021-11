Explosivos mensajes de Damián Basile, el último ganador de Bake Off, contra el programa: "Me odian"

A días de que se conozca quien es el ganador de Bake Off (Telefe), el campeón de la última edición, Damián Basile, apuntó muy fuerte contra el programa y dejó bien en claro en las redes sociales que siente que lo "odian".

Luego de que Gastón Dalmau, ganador de MasterChef Celebrity 2 (Telefe), fuera al ciclo de pastelería para ayudar a los participantes, también se hizo presente Georgina Barbarossa.

Entonces, a los usuarios de Twitter les llamó la atención que no invitaran a Damián para que les diera tips a los concursantes y les contara su experiencia en el certamen.

FUERTES TWEETS DE DAMIÁN BASILE CONTRA BAKE OFF

"¿Cómo que no invitaron a Damián? Literal es el último ganador de Bake Off, no sé qué tiene que ver Gastón con todo esto", expresó una fan del ciclo en Twitter.

Al leer la queja de la usuaria, Basile reaccionó con todo. “Literalmente les chu... un huevo y no les suma nada mi presencia se ve", respondió, contundente.

Y se despidió con una fuertísima frase dedicada a quienes hacen el programa. "Me odian", sentenció.

¡Tremendo!