El explosivo motivo por el que Wanda Nara y L-Gante cerraron los comentarios en el vivo

Pampito contó Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) el motivo por el que Wanda Nara y L-Gante cerraron los comentarios en el vivo que protagonizaron juntos.

“Ella se mostraba seductora con L-Gante y a la gente le cae mal. Ayer Ángel de Brito se puso a leer los comentarios y después los tuvieron que sacar porque la gente le decía de todo a Wanda defendiendo a Tamara”, reveló el periodista.

“Le decían ‘¿por qué le hacés eso a Tamara? A vos no te gustó cuando te lo hicieron’”, sumó por su parte Estefi Berardi y el panelista cerró: “No hagas lo que no te gusta que te hagan”.

PICANTE REFLEXIÓN DE PAMPITO SOBRE WANDA NARA Y L-GANTE

Pampito hizo una picante reflexión en el programa de Ciudad Magazine sobre los rumores de romance entre Wanda Nara y L-Gante después del último vivo que protagonizaron juntos.

“Así como la gente la bancó a Wanda en el momento de la China, ahora la situación se le está dando vuelta. Porque está jugando, ayer lejos de enfriar la situación, estuvieron coqueteando”, analizó el periodista.

Al final, Pampitó sentenció indignado en Mañanísima: “Está jugando con una persona que está recién separada, que tiene un bebé mientras que la madre de esa nena hace un reclamo; Tamara dijo que esto le molestaba”.