La última vez que Flor de la Ve visitó el piso de Los Ángeles de la Mañana, donde el año pasado fue panelista, protagonizó un momento muy incómodo con Cinthia Fernández, quien la acusó de haberla bajado de una obra de teatro de Gerardo Sofovich.

En ese momento, Cinthia aseguró que Flor le pidió al recordado productor que la saque de una bora porque la joven había dicho que prefería que ganara el Bailando Liz Solari y no ella.

Cinthia a Flor: "Ay, qué viva que sos. Sos re graciosa. Igual, ya no sos más graciosa para la gente y tampoco te quieren tanto" G-plus

Las semanas pasaron… y la tensión, lejos de mermar, creció. Así quedó evidenciado cuando Flor fue invitada a LAM nuevamente el martes luego de su debut en la pista del Súper Bailando.

Cinthia se mostró muy crítica de la performance de Flor y se vivió un tenso cruce al aire:

- Más allá del problema personal que tengo, a mí me pareció muy caminado.

- ¡Problema personal!

- Igual, pará la mano, no me boludeés. No estoy desconociendo un problema que hubo.

- No te boludeo, pero ¿cómo puede ser que de la noche a la mañana tengas un problema?

- Sí, estoy reconociendo que hubo tensión.

- ¡Me jodés!

- Ay, qué viva que sos. Sos re graciosa. Igual, ya no sos más graciosa para la gente y tampoco te quieren tanto.

- Ay, te juro, lo lamento muchísimo.

- Sí, te mando un besito.