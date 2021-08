Explosiva versión de romance de Sabrina Rojas y el Tucu López: "Hubo un chape fuerte en un boliche"

Andrea Taboada reveló que Sabrina Rojas y el Tucu López estarían viviendo un romance. En Los Ángeles de la Mañana, la panelista contó que la actriz y el locutor se encontraron el viernes pasado y fueron vistos juntos a los besos, a tres meses de oficializar su separación de Luciano Castro.

“Lo fue a ver a la obra hace un mes, ahí hubo un cruce y el viernes pasado hubo un chape fuerte entre el Tucu López y Sabrina Rojas en un boliche”, expresó Taboada en la emisión de eltrece y de inmediato Mariana Brey reveló que el tucumano no tendría buenos antecedentes.

Más sobre este tema Sabrina Rojas reveló que desde que está soltera le escribieron algunos famosos: "El deportista es el que más escribe"

“Ella me cae mil puntos y me parece que se merece alguien mejor. Él no me parece un buen candidato. Para divertirse sí pero ella se merece algo mejor, si es para un touch and go bienvenido sea. Digo esto porque tengo muchas referencias y no precisamente de Jimena Barón, no me hablan bien de él. Tengo miedo que la haga sufrir”, manifestó al respecto.