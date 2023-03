Explosiva versión de Alfa y Ariel de Gran Hermano 2022, casi a las trompadas en camarines de Telefe

El enfrentamiento que tuvieron Alfa y Ariel dentro de la casa de Gran Hermano 2022 continúa fuera del reality. Ángel de Brito contó que los participantes tuvieron una acaloradísima discusión en los camarines de Telefe y estuvo a punto de pasar a las agresiones físicas.

"La guerra de adentro de la casa se trasladó a la sala de maquillaje. Tuvieron que frenarlos", contó el conductor en LAM sobre el encontronazo que tuvieron los concursantes antes de salir al aire en El Debate.

“Se encontraron en un momento de tranquilidad del trabajo, empezaron a discutir y casi hubo piñas”, detalló el animador, para luego poner la palabra de Walter sobre el tensísimo episodio que vivieron con su rival dentro del juego.

Alfa: "Ariel está vacío. No puede hablar de nada, por eso habla de mí". G-plus

ALFA Y ARIEL DE GRAN HERMANO 2022 CASI TERMINAN A LAS PIÑAS EN LOS CAMARINES

El ciclo fue a consultar a Alfa por lo sucedido, quien viene teniendo un raid mediático y hasta histeriqueó con Carmen Barbieri en su programa, y terminó confirmando parte de lo sucedido. "No hubo momento tenso. Lo único que yo le dije es que no me gusta que hable de mí alguien que no me conoce", lanzó.

Más sobre este tema Fuerte denuncia de Alfa a Ariel tras salir de Gran Hermano 2022: "Reconocé que tu misión fue desestabilizarme"

Molesto con su compañero de reality, aseguró que Ariel necesita atacarlo para tener prensa. "Está vacío. No puede hablar de nada, por eso habla de mí", arrojó, picantísimo.

Más sobre este tema "Quería desgastar a Alfa": Ariel de Gran Hermano reveló cuál fue su estrategia desde el día uno

Incluso Alfa contó que no quiere hablar más de su archirrival durante (¡y fuera!) de la competencia. "No me faltó el respeto, ni yo a él. Ya no me interesa hablar más de él. No existe para mí", concluyó, filoso.

Más sobre este tema Ariel de Gran Hermano 2022 confesó a qué participante conocía de antes: "Entró y me descolocó"