Explosiva teoría de Emily Lucius sobre las fuertes críticas que recibió desde las redes: "Muchas son cuentas armadas"

El salto de Emily Lucius de las redes sociales a la televisión, en El Hotel de los Famosos, no fue lo imaginado por las hostiles críticas que recibió en el terreno virtual que la vio nacer.

Invitada a El Debate de El Hotel de los Famosos, la influencer desarrolló su picante teoría sobre los cuestionamientos que recibió en Instagram y sentenció: "Son muchas cuentas armadas".

LA TEORÍA DE EMILY LUCIUS TRAS LAS FUERTES CRÍTICAS EN REDES

Emily Lucius: -Lo que pasó en redes es preocupante. Hay tanto odio, tanta violencia, que a veces se va de las manos. Es incontrolable. No se dan cuenta que del otro lado hay una persona. Como seres humanos nos podemos equivocar. No existe la perfección y está bueno dar la cara y pedir perdón.

Tomás Balmaceda: -Pero, ¿cómo procesás que las redes hoy a Locho lo bancan mucho?

Adrián Pallares: -Las redes son el mundo de donde vos venís. Sos hija de las redes.

Rodrigo Lussich: -Que no te banquen ahí…

Emily: -No, igual me bancan un montón. No evalué el porcentaje. Pero si te ponés a ver cada mensaje malo, atrás de ese mensaje hay cero publicaciones y cero seguidores.

Pallares: -¿Sentís que son cuentas armadas para agredir?

Emily: -Yo creo que sí, que son cuentas armadas. Alguien quien no tiene tiempo para utilizarlo en otra cosa.