Explosiva respuesta de Ximena Capristo sobre los polémicos chats que filtró de Gustavo Conti: "No soy tan boluda para decir que me hackearon"

Ximena Capristo sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir polémicos chats de su marido, Gustavo Conti, con una o más mujeres, que luego borró. Pero la instagramer Juariu logró capturarlos y los publicó en las redes.

“Años que me callo, me aburro. Años que te rajo y no te vas ¡Idiotas! Hagan las cosas bien, borren todo. ¡La mentira tiene patas cortas! Buenas noches. ¿Quieren más? Me cansé que me traten de mentirosa. Siempre lo supo que me iba a cagar. Puerpera se burlaron de mí y no es la única... No te hagas la boluda porque te menciono. Después fue... uno se termina enterando de todo”, escribió Ximena en las capturas de pantalla de la charla de Conti con otra mujer.

En Los Ángeles de la Mañana trataron el tema y Ángel de Brito reveló el picante ida y vuelta que mantuvo con Ximena en medio del escándalo: “Le pregunté a Capristo directamente '¿sos Sabrina Rojas 2?'”, haciendo referencia a la polémica desatada cuando desde la cuenta de Instagram de Sabrina Rojas se publicaron fuertes mensajes contra Luciano Castro y ella aseguró que la hackearon.

¿La respuesta de Ximena? ¡Letal! “Y ella me dijo ‘parece que sí pero yo no soy tan boluda para decir que me hackearon'. La noto caliente”, contó De Brito. ¡Muy fuerte!

