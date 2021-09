Explosiva respuesta de Nicole Neumann sobre si tomaría algo con Mica Viciconte:"Tengo un par de cosas para decirle"

El acuerdo judicial judicial al que llegaron Nicole Neumann y Fabián Cubero en lo que respecta al cuidado de las tres hijas que tienen no incluye un cese de hostilidades entre la modelo y Mica Viciconte. Eso quedó de manifiesto en una doble entrevista que les hicieron a ambas en A la tarde, en la que ambas pusieron en duda la posibilidad de encontrarse a zanjar diferencias, café de por medio.

“Si Nicole te llama y te dice ‘che, Mica, vamos a tomarnos un café y nos ponemos al día y tratamos de mejorar las cosas, ¿lo harías?”, le preguntó a Mica Viciconte la notera del ciclo que conduce Karina Mazzocco. “Lo dejo a puertas cerradas”, fue la escueta respuesta de la mediática, que durante años estuvo sujeta a un bozal legal que le impuso Nicole.

“Ni idea, chicos, pero sí tengo un par de cosas para decirle en este momento”, respondió por su parte Nicole Neumann a la salida de la productora donde trabaja desde hace años, cuando le hicieron la misma pregunta. “Tengo muchísimas cosas que hacer antes, igual, así que ni idea. No sé, me gusta tomar té con la gente que me cae bien”, agregó la modelo, dando a entender que una tregua con Mica Viciconte es la menor de sus prioridades.