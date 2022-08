Explosiva información sobre la relación de Mauro Icardi con Lionel Messi en el PSG: "No lo quiere tener cerca"

Rodrigo Lussich lanzó en Socios del Espectáculo una explosiva información sobre la relación de Mauro Icardi con Leo Messi.

Es que el esposo de Wanda Nara fue noticia en medios deportivos internacionales tras los escándalos familiares, los que le habrían traído consecuencias en lo profesional.

“Messi no lo quiere tener cerca a Icardi, no puedo decir lo que dice de él porque es irreproducible”, dijo el conductor del programa matutino de eltrece.

Más sobre este tema En medio de los escándalos con Wanda Nara, Mauro Icardi fue separado del plantel del Paris Saint Germain

Por su parte, Paula Varela recordó: “En el show de Camilo estaban Messi con Antonela y sus hijos, y, cuando llega Wanda con Mauro y todos, se fueron a otra punta”.

“Esas familias nunca se llevaron”, comentó entonces Adrián Pallares sobre esta interna entre el círculo íntimo de los jugadores del PSG.

Más sobre este tema Fuerte información sobre la supuesta crisis de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Fue algo armado para tapar lo de Carmen"

PICANTE ANALISIS DE KARINA IAVÍCOLI SOBRE WANDA NARA Y LA CARRERA DE MAURO ICARDI

Karina Iavícoli hizo un picante análisis sobre los escándalos de Wanda Nara y cuánto afectan en la carrera futbolística de Mauro Icardi: “Ella no lo ayuda con lo que hace”.

“No termino de entender, él es un jugador de elite y es muy bueno en lo que hace, pero ella vino acá, hizo todo ese invento para que todos hablemos”, continuó la panelista.

"No entiendo como no tienen una charla o no intercede alguien que realmente sepa". G-plus

Así, Iavícoli finalizó su opinión: “No entiendo como no tienen una charla o no intercede alguien que realmente sepa para que él pueda darse cuenta ‘no estoy avanzando’”.