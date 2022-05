Explosiva indirecta de Lali Espósito a Mariano Martínez: "Hay gente que hay que dejar de seguir"

No hizo falta que Lali Espósito aclarara que se refería a Mariano Martínez en su picante reflexión sobre el uso de las redes sociales, porque sus risas ante las inconfundibles pistas que daba Verónica Lozano eran elocuentes.

"Hay gente que hay que dejar de seguir. Hay gente sobre la que no queremos saber más nada de su cotidianeidad", disparó entre carcajadas la jurado de La Voz Argentina.

"¿Alguien que está tatuadito?", indagó la conductora de Cortá por Lozano compinche.

Entonces, Lali fingió no entenderla ni escucharla con histrionismo, pese a que era obvio que aludía a quien fuera su pareja hasta 2016, cuando se separaron en medio de un escándalo tras unas vacaciones juntos: "¿Cómo?".

"Uno que se tatuó las tetitas y hace taekwondo", insistió Lozano, para descostillar de risas a Lali Espósito, quien con la mirada lo dijo todo.

Más sobre este tema Mariano Martínez se emocionó por haber alcanzado el cinturón negro en Taekwondo: "Felicidad infinita"

LALI ESPÓSITO ADMITIÓ QUE DEJÓ DE SEGUIR A "ALGUNO" EN REDES SOCIALES

La pícara sinceridad de Lali Espósito vino a cuento de su rectificación en vivo respecto a si era o no rencorosa en sus relaciones de redes sociales.

"Jamás dejé de seguir gente... No, mentira. Porque se me cruzó alguien y dije 'sí, claro. ¿Cómo no lo iba a dejar de seguir?'. He dejado de seguir alguno que otro...", contó.

Más sobre este tema Tremendo sincericidio de Mariano Martínez sobre la posibilidad de trabajar con Lali Espósito: "Hay que ver si ella quiere"

Acto seguido, enfatizó para que quedara claro sin decirlo que era Mariano Martínez: "Juariu, te lo digo a vos".

"Ella lo podría chequear", cerró cómplice Lali Espósito con pocas palabras para buenos entendedores.