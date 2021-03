La explicación escatológica con la que Barby Franco negó tener pancita de embarazada: "Es porque no fui al baño"

Con el desparpajo sin filtro que la caracteriza, Barby Franco ingresó al programa de Pampita bailando y luciendo su figura con un outfit sensual.

Atenta a la pequeña cintura de su compañera, la conductora de Pampita Online le preguntó: "¡Pero, por favor! ¿Cuánto mide esa cinturita? ¡Mirá lo que es!". Y la panelista la sorprendió con su respuesta escatológica: "Hoy porque estoy ovulando y porque no fui al baño, tengo 62 (centímetros)".

Sin contener la risa, Pampita bromeó con ironía: "Ay, sí, hoy tiene re panza. Yo estaba preocupada y dije: '¿Qué es esa panza que tiene? ¡Por Dios!'. No hay nada. No hay panza de nada".

Ante esa devolución, la novia de Fernando Burlando ingresó sola al terreno de la maternidad y descartó estar buscando quedar embarazada: "No, no, más adelante. Es porque no fui al baño".