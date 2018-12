En agosto de este año Laurencio Adot (51) sufrió un ACV que la cambió la vida para siempre. Hoy en plena recuperación y contento por la rápida mejoría que viene teniendo, el diseñador visitó Incorrectas donde contó cómo su vida estuvo pendiendo de un hilo y habló de una experiencia mística con su madre que vivió durante el accidente cerebrovascular.

“Pensé que era la muerte. La vi a mi mamá. Ella me vino a buscar y no era el momento. Parezco loco, pero fue una sensación de que llegué a un lugar especial con una luz naranja, no vi luz blanca. No la vi, la sentí". G-plus

“Pensé que era la muerte. La vi a mi mamá. A él no le gusta este tema evangélico”, le aseguró a Moria Casán con Thiago Pinheiro, su pareja y socio a su lado, poniéndole humor al fuerte relato del momento que vivió. “Me vino a buscar mi mamá y no era el momento. Parezco loco, pero fue una sensación de que llegué a un lugar especial con una luz naranja, no vi luz blanca. Y vino mamá, no la vi, yo la sentí”, recordó, haciendo que Nora Cárpena y Costa, panelistas del ciclo, se sensibilicen hasta las lágrimas.

“Lo único que puedo decir es hay un lugar al que vamos donde es un plano de paz y que viene alguien que te quiere mucho y te lleva ahí. Yo sentí eso”, afirmó el diseñador y resaltó que lo más importante en su recuperación fue el cariño de sus seres queridos. “Para estar como yo estoy es muy importante el afecto, la palabra y rebotar todo lo que tenga mala onda”, detalló Laurencio Adot.