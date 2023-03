El exnovio de Julieta Poggio de Gran Hermano 2022 recordó su relación: "Tuvimos un poco de toxicidad"

Un día después de que Julieta Poggio se reencontró su novio en la casa de Gran Hermano 2022, apareció Emmanuel Francia, exnovio de la actriz, luego de que ella contó dentro del reality que habían tenido una relación tóxica.

“Ella se acuerda solo de lo malo y no de lo lindo”, empezó diciendo el cantante en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs). “Algunos días discutíamos como cualquier otra pareja”, aseguró.

También el joven, exparticipante de La Voz Argentina, admitió parte de los dichos de la participante del programa.

"A veces no hacía las cosas bien. Le hacía alguna escena de celos o alguna boludez, que tampoco son tan graves". G-plus

HABLÓ EL EXNOVIO DE JULIETA POGGIO DE GRAN HERMANO 2022 DESPUÉS DE QUE ELLA ASEGURÓ QUE TENÍAN UNA RELACIÓN TÓXICA

“Tuvimos un par de escenas de toxicidad pero yo también me hago cargo de que al ser mi primera relación con ella, mi primera relación amorosa, es como que a veces estábamos viendo cómo encarar la relación y no hacía las cosas bien”, reconoció.

“Le hacía alguna escena de celos o alguna boludez que tampoco son tan graves. Pero bueno, cada uno tiene su forma de ver las cosas”, afirmó, en alusión a las declaraciones que había tenido la concursante.

También, se refirió a un fuerte dicho de Julieta que dijo que un ex “es pito chico”. “Ella no dijo mi nombre en ese momento y yo me siento muy seguro de mi cuerpo”, concluyó.

