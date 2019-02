Por estos días, el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi se encuentra en medio de un verdadero escándalo con el Inter, club con el que el delantero negocia su continuidad y del que era capitán hasta que el entrenador decidió quitarle la cinta por el conflicto contractual.

Wanda, que actualmente es la representante de Mauro, apareció en la televisión italiana llorando y aseguró que el Inter es “su familia” y que no quieren irse del club.

Más sobre este tema Wanda Nara quebró en llanto al hablar del escándalo de Mauro Icardi y el Inter: "No queremos irnos"

Mientras todos especulan con el futuro de Icardi, habló el español Abián Morano, quien fue el mánager de Icardi desde que el rosarino tenía 13 años hasta finales de 2015, cuando Nara asumió el control.

Morano brindó una entrevista al diario Marca, en la que explicó por qué Icardi prescindió de sus servicios y apuntó a Wanda: “Creo que mi influencia en su carrera, incluidas la gestión de la parte económica y de marketing, era incompatible con el rumbo que está desarrollando actualmente su pareja”.

Al ser consultado sobre si le sorprende el escándalo en el que está involucrado Mauro, respondió: “Sinceramente, no. Creo que su entorno ha perdido la visión de la realidad y Mauro el control de su carrera”.

¿Cree que Wanda no es una buena representante? “Wanda no es representante. A Mauro le irá mejor cuando vuelva a destacar por lo que hace en el campo y no por las insistentes llamadas de atención de su agente. Ahora lleva un sobrepeso que está condicionando su futuro”.

Abián se mostró dubitativo sobre dónde jugará Icardi: “Difícil pregunta. Estoy seguro de que su deseo era permanecer en Inter, pero la gestión de su ‘representante’ lo ha dificultado. La afición (los hinchas) no lo ven con los mismos ojos y la decisión del club de quitarle el brazalete es un mensaje a los posibles interesados de lo difícil que es controlar su entorno”.

"A Mauro le irá mejor cuando vuelva a destacar por lo que hace en el campo y no por las insistentes llamadas de atención de su agente. Ahora lleva un sobrepeso que está condicionado su futuro" G-plus

Ivana Icardi, hermana de Mauro y que está enfrentada a Wanda, compartió la entrevista del dario Marca en Twitter junto a un mensaje muy picante: “¿El exmánager también quiere plata e ir al bailando? Jajajaja me hacen reír. Ustedes no saben con qué ‘persona’ estamos lidiando. Si es que se le puede llamar así. Mentira tras mentira sobre nosotros... así fue alejándonos poco a poco de mi hermano. No hay nada que hacer".