El exabrupto de Charlotte Caniggia al explicar por qué no va a Los Ángeles de la Mañana: "Son súper forros"

Si algo no se le puede reprochar a Charlotte Caniggia es que va de frente y eso les quedó clarísimo a los integrantes de Los Ángeles de la Mañana. Es que a poco de debutar en La Academia, la participante continúa enojada con el programa de Ángel de Brito, y por lo tanto negándoles notas.

Maite Peñoñori explicó este lunes: “Charlotte tiene sus momentos con nosotros. Hay días que nos odia y nos hacía las notas corriendo o no nos hablaba. Hay días que era re divertida. No sé si sigo bloqueada… me voy a fijar. Pero a mí me gusta”.

“Sigo bloqueada”, confirmó Peñoñori. Acto seguido, leyó la charla reciente que desembocó en el bloqueo y lo brutales motivos por los que no quiereestar en el ciclo de Ángel: “Gracias por la invitación a LAM, pero no me copa como programa porque son súper forros. Yo no voy a lugares donde me tratan mal”. Ahí, De Brito bromeó: “Tiene razón”.

Y si bien hace tres semanas chicaneó a las angelitas en una breve nota con Maite a cuento de su participación en La Academia, en diciembre se había explayado con claridad Los Ángeles de la Mañana: "Si son buena onda, ¿por qué no voy a ir a LAM? Uno va a un lugar a sentirse cómodo, pero si se sienta y la bardean… Si te putean tampoco está bueno. Es como que yo te invite a mi lugar en un canal y te re bardee, o me ría de vos con mis amigas. Vos no vendrías. (...) Algunas panelistas son re forras, opinan cualquier boludez. Yo no hablo de nadie. Sino que el panelismo en general es así".