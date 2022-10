La ex novia de Thiago de Gran Hermano contó su historia de amor: “Nos conocimos en el Mercado Central”

Thiago Medina se convirtió desde el día uno en uno de los candidatos más firmes de Gran Hermano 2022 y por eso muchos ciclos entrevistaron a sus familiares para ver cómo sobrellevan la dura espera mientras el joven permanece en el reality, y ahora apareció su novia.

En un móvil que Alejandro Castello hizo para LAM, la familia de Thiago hizo pasar a Lucía, una joven que se presentó como la ex, aunque luego explicó que eso es parte de su arreglo para evitar problemas con él en caso de que él entable una relación durante el aislamiento.

“Cuando él iba a entrar hablamos para que no nos peleemos”, explicó Lucía. “Quedó todo bien entre nosotros. Igual le dije que cuando lo vea con alguien, iba a entrar y lo iba sacar a patadas en el c… Igual se lo dije en broma, obvio”, contó la joven.

Lucía (20) reveló que su novio es “muy calentón”, que cumple años el 28 de julio y reaccionó como pudo cuando Estefi Berardi le recordó que el joven reveló que le gustan las mujeres más grandes.

“(Cuando cortamos) yo lo único que le dije es que iba a estar siempre para la familia y para él, aunque estemos o no juntos”, agregó Lucía que contó que comenzaron la relación “hace seis o siete meses”, aunque hace un mes que cortaron.

“Yo lo conocí en el Mercado Central”, recordó Lucía. “Estábamos trabajando juntos y me encaraba, me tiraba besos y me invitaba a salir, todo. Yo me hacía la difícil pero bueno… Yo nunca lo había visto, pero cuando le empecé a prestar atención ahí se dio”, reconoció Lucía.