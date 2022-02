La ex de Eduardo Fort habló de las reacciones de Felipe y Martita por la muerte de Gustavo Martínez: "Son dos adolescentes"

El viernes se llevó a cabo el velorio de Gustavo Martínez, al que asistió Karina Antoniali, exesposa de Eduardo Fort, quien brindó sus declaraciones a Intrusos en medio de la polémica por los posteos de Felipe y Martita en las redes sociales.

“Me enteré por mensaje de texto. No lo podía creer hasta que no hablé con Eduardo y me lo dijo”, señaló Karina, mientras Alejandro Guatti le consultaba cómo tomó los fuertes mensajes de los chicos hacia su extutor tras su muerte.

“Son dos adolescentes. Yo tengo mellizos adolescentes y todos los adolescentes son rebeldes. No hablé con ellos, pero yo calculo que están sintiendo esa pérdida, que después la van a asimilar”, señaló Antoniali.

KARINA ANTONIALI, LA EX DE EDUARDO FORT HABLÓ SOBRE LA MUERTE DE GUSTAVO MARTÍNEZ

“Los sobrinos de Gustavo estaban muy dolidos por esos mensajes y por las actitudes de la familia. ¿Te sorprende?”, insistió Guatti, a lo que la la ex de Eduardo Fort se limitó a responder: “Poco. Yo solo hablé con mi exmarido, que está sorprendido”

El cronista de Intrusos le consultó sobre la versión de que Eduardo había llamado a los jóvenes para que retiraran sus publicaciones en las redes sociales, como la que hizo Felipe asegurando que su padre iba a esperar a Martínez “en el cielo con los brazos cerrados”.

“Felipe y Marta hacen lo que ellos quieren. No son mayores de edad, pero ya tienen 17 años así que si lo hicieron… Son chicos”, reiteró Karina, sobre la actitud de los jóvenes, que luego se encontraron en el cementerio con la familia de Gustavo Martínez y se fundieron en un abrazo con la madre del personal trainer.